Das Rennen um die deutsche Olympia-Bewerbung geht ohne Hamburg in die nächste Phase. Die Entscheidung fällt jetzt in einem Dreikampf.
Hamburg - Für die deutschen Olympia-Planer ist das Hamburger Nein zu einer Bewerbung Stimmungsdämpfer und Warnsignal. Aus dem Vierer-Rennen um die nationale Kandidatur für die Sommerspiele 2036, 2040 oder 2044 ist durch das krachende Scheitern der Befürworter in der Hansestadt ein Dreikampf geworden. "Das ändert allerdings nichts an der Tatsache, dass die Menschen bundesweit mehrheitlich für Olympische und Paralympische Spiele in Deutschland sind", beteuerte Thomas Weikert, Präsident des Deutschen Olympischen Sportbunds (DOSB).