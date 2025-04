Bürgerverein Vaihingen-Rohr-Büsnau: Kein Maibaumfest 2025 für Vaihingen

1 So wird der Himmel über dem Vaihinger Marktplatz in diesem Jahr nicht aussehen. Foto: imago//Niehoff

Wer sich schon aufs Maibaumfest in diesem Jahr gefreut hatte, war zu früh dran: es wird ausfallen. Der Vaihinger Marktplatz bleibt leer – auch kein Maibaum wird aufgestellt. Was sind die Gründe dafür?











In Vaihingen wird es dieses Jahr keinen Maibaum und kein Maibaumfest geben. Das teilte der zweite Vorsitzende des Bürgervereins, Joachim Klein, in der jüngsten Sitzung des Bezirksbeirats Vaihingen am vergangenen Dienstag mit. Auch zu den Gründen äußerte er sich – die Maibaumstellung sei bisher stets durch ausschließlich ehrenamtlichen Einsatz erfolgt. Das könne er nun nicht mehr leisten, so Klein, auch der Verein könne es nicht mehr. Man habe nach Leuten gesucht, die diese Aufgabe übernehmen könnten, sei aber nicht fündig geworden. Darum werde es 2025 also keinen Maibaum geben. Bezirksvorsteher Marcel Wolf sagte, man sei bereits in Gesprächen mit dem Verein und anderen, um zu überlegen, ob die Tradition des Maibaums in den kommenden Jahren vielleicht doch wieder etabliert werden könnte.