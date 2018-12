Bürgerstiftungen engagieren sich im Strohgäu Die Not hat nicht nur junge Gesichter

Von Klaus Wagner 18. Dezember 2018 - 19:00 Uhr

Bei der Feier zum Schuljubiläum hatte die Jonglier-AG des Gerlinger Robert-Bosch-Gymnasiums dieses Jahr ein Heimspiel. Foto: factum/Granville

Die Bürgerstiftungen springen in Städten und Kommunen ein, wo soziale Systeme ihre Grenzen haben. Spenden sind immer willkommen. Die Altersarmut wird zunehmend ein Problem.

Strohgäu - Sie helfen Menschen in Not, fördern Jugendbegegnungen, betreuen Kinder als Lese- oder Schulpaten oder springen ein, wenn staatliche Hilfen nicht reichen: Die Bürgerstiftungen von Gerlingen, Ditzingen und Korntal-Münchingen erfüllen viele Aufgaben und haben unterschiedliche Ansatzpunkte. Die Gerlinger Stiftung etwa fördert Projekte, die Ditzinger nimmt selbst welche unter ihr Dach, die Korntaler helfen in Notlagen.

Große Not gelindert

Die Bürgerstiftung in der Doppelstadt ist die jüngste im Strohgäu, sie wurde 2009 gegründet. Jüngst hat sie im Amtsblatt wieder für ihr Anliegen geworben, in den vergangenen Jahren bedachte sie unterschiedliche gemeinnützige Projekte. „Es entspricht dem Gründungsgedanken der Stiftung“, sagt Angela Hammer von der Stadtverwaltung, „Familien oder Einzelpersonen zu unterstützen, wenn diese zum Beispiel durch einen Brand, einen Verkehrsunfall oder eine schwere Krankheit in eine Extremsituation geraten sind.“ Dann könne zwar nicht das eigentliche Leid, aber zumindest die finanzielle Sorge gelindert werden. So wurde dieses Jahr einer Familie aus der Patsche geholfen, die einen Schicksalsschlag zu verkraften hatte. Mehr darf die Rathaussprecherin nicht zum konkreten Fall sagen, nur so viel: Die Unterstützung war mehr als 1700 Euro wert.

In Gerlingen gibt es die Bürgerstiftung seit 2006. Ihr größter Posten auf der Liste von Hilfsleistungen heißt nach der Flüchtlingsarbeit „Menschen in Not“. Jedes Jahr gebe es rund 20 Anfragen, erläutert Stefan Fritzsche. „Im Einzelfall gewähren wir bis zu mehrere Hundert Euro“, sagt der Leiter des Amts für Jugend, Familie und Senioren. Etwa, wenn eine Familie dringend eine neue Waschmaschine brauche. Auch Zuzahlungen, wie für eine neue Brille, sind möglich. Was Fritzsche auffällt: „Wir legen zwar den Fokus auf Kinder und Familien, die Altersarmut aber nimmt zu.“

Auch die Jugendbegegnung wird gefördert

Daneben fördert die Gerlinger Bürgerstiftung Projekte – wie Begegnungen junger Leute aus Gerlingen und der Partnerstadt Seaham. Ein Kindersportcamp erhält ebenso Zuschüsse wie ein Gartenprojekt des Freundeskreises Asyl oder der Bürgertreff. Dieses Jahr wurde die FSJ-Stelle im Weltladen gefördert. „Vom nächsten Jahr an können wir die Stelle selbst finanzieren“, sagt die Vorsitzende des Trägervereins, Brigitte Meier. Die Jonglier-AG des Robert-Bosch-Gymnasiums wird seit Jahren bedacht. Der Schulleiter Eberhard Blanz: „Damit können wir die Honorare der Übungsleiter oder neue Keulen bezahlen, oder ein Trainingswochenende fördern.“

Mehr als 100 ehrenamtliche Mitarbeiter

In Ditzingen ist die 2007 gegründete Bürgerstiftung stolz auf die zwölf Projekte, die unter ihrem Dach mit Hilfe von 100 bis 120 Ehrenamtlichen laufen. „Unser Schwerpunkt sind die Paten“, erklärt der Stiftungsvorstand Herbert Hoffmann, „das sind die personalintensivsten.“ Dazu gehören die Lesepaten, die Familienpaten und die Jobpaten, die Jugendlichen beim Berufseinstieg helfen. Die Bürgerstiftung Ditzingen legt ihren Schwerpunkt nicht auf finanziell Aufwendiges. Dieses Jahr wurden gut 25 000 Euro gespendet – und damit vor allem die Betreuung der Paten finanziert. Weitere Projekte sind zum Beispiel das Repaircafé oder das Bücherregal.

Immer neue Projekte werden nicht nur von Rentnern getragen, sondern auch von Berufstätigen. Jüngst kam die Wunschbaumaktion für Kinder zu Weihnachten neu hinzu; sie begann als Initiative des ehemaligen Stadtrats Roland Harsch. Zudem sind 2018 die Schulpaten für Grundschulkinder ebenso neu etabliert worden wie das Projekt Makerspace – eine Bastelwerkstatt für Elektronikfreaks. Die Projekte sollen weitergehen, 2019 die Schulaktion wieder laufen. Damit erhalten Erstklässler aus bedürftigen Familien ihre Grundausstattung. Es gibt Not im Strohgäu, aber sie hat nicht nur junge Gesichter.

Kontakte zu den Bürgerstiftungen

Ditzingen Die Bürgerstiftung Ditzingen stellt sich und ihre vielen Projekte im Internet vor unter www.buergerstiftung-ditzingen.de. Kontaktmöglichkeit unter der Telefonnummer 07156/4 36 40 58 oder per Mail an info@buergerstiftung-ditzingen.de.



Gerlingen

Die Aktivitäten der Gerlinger Bürgerstiftung sind auf der Internetseite der Stadt aufgelistet unter www.gerlingen.de unter dem Menüpunkt „Engagement“. Auskünfte im Rathaus auch im Amt für Jugend, Familie und Senioren unter Telefon 0 71 56/205-0.

Korntal-Münchingen

Die Bürgerstiftung in Korntal-Münchingen stellt sich vor auf der Internetseite der Stadt www.korntal-muenchingen.de, unter der Rubrik „Bürger und Soziales“. Die Fachbereichsleiterin der Stadt gibt Auskunft unter Telefon 07 11/83 67-32 00.