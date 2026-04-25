Bürgersprechstunde für Stuttgarter: OB Frank Nopper hört zwölf Stunden lang das pralle Leben

Wie steht man das durch? Von 9 bis 21 Uhr durchgehend Menschen zuhören, auf deren unterschiedlichste Anliegen eingehen, bei jedem Thema Interesse signalisieren? Im Fall von OB Frank Nopper ist wohl ein Hilfsmittel: Kaffee. Auch abends steht noch eine Kanne neben seinem Platz. Und vielleicht hilft auch ein wenig die Anerkennung, die ihm gezollt wird - trotz aller Missstände, die ihm gegenüber in der Bürgersprechstunde angesprochen werden.

Denn die allermeisten, die am Samstag zu seiner ersten Sprechstunde ins Rathaus gekommen sind, bedanken sich zu Beginn erst einmal bei ihm. Dafür, dass er ihnen dieses Angebot macht – und dafür seinen eigenen Samstag opfert. Manche haben auch Geschenke für ihn dabei: Badelatschen, eine Brezel oder eine Rose.

Aggressiv sei niemand, Vorhaltungen gebe es schonHöhenpark

„Mir geben diese Gespräche eine wichtige Orientierung: Die Leute machen auch Nebenbemerkungen, dadurch spürt man eine gewisse Grundschwingung“, sagt Nopper. Keine einzige Person sei aggressiv gewesen, eine hätten ihm gegenüber aber schon gewisse Vorhaltungen gemacht. Und zwei beherrschende Themen gebe es: Sicherheit und Sauberkeit. „Etwa jeder Dritte spricht Sauberkeit an.“

Dazu gehört Micaela Weber-Thielmann: Die Stuttgarterin besitzt eine eigene Müllzange, mit der sie sonntags loszieht. So sehr stört sie der Abfall, der sich übers Wochenende im Höhenpark Killesberg ansammelt. „Das erzeugt ein schlechtes Stadtbild“, sagt sie. Beim Weihnachtsmarkt 2025 habe sie ihren „Augen nicht getraut“: Sie zieht ein Foto hervor, auf dem man eine imposante Müllansammlung neben einer überfüllten Tonne sieht. OB Nopper pflichtet ihr bei: „Stadtsauberkeit ist ein elementarer Wohlfühlfaktor.“ Deshalb seien ab Juli mobile Einsatztrupps unterwegs, die man anrufen könne, wenn es irgendwo besonders vermüllt sei. Zudem sollen künftig Müllsheriffs in ziviler Kleidung darauf achten, ob jemand bewusst seinen Müll auf den Boden werfe.

Micaela Weber-Thielmann hat Nopper geschildert, wie sie die Vermüllung in der Stadt wahrnimmt. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Zugleich betont Nopper, dass am selben Tag auch ein neu zugezogenes Paar aus Berlin ihm vorgeschwärmt habe, wie sauber Stuttgart sei. Und dass er letztens eine Anfrage aus Frankfurt bekommen habe, weil man dort neidisch auf die Ordnung in Stuttgart sei. „Aber zu 100 Prozent in den Griff werden wir das Thema Müll nie kriegen.“

„Manche Spielplätze sind sehr gut, andere schwächer“

Doch es gibt an diesem Samstag noch mehr Themen als Abfall. Da ist etwa die Frau, die mit zwei kleinen Kindern in der Innenstadt wohnt – und vor allem im Sommer, wenn es im Kessel sehr heiß wird, nicht weiß, wo sie mit diesen hingehen kann: „Es fehlen zentrale Anlaufstellen, die schattig und sicher sind.“ So lägen auf vielen Spielplätzen in der City Drogenutensilien herum, teils würden sich auch Menschen in den Gebüschen „herumdrücken“, die einem ein ungutes Gefühl gäben. Nopper betont, dass es 606 Spielplätze in der Stadt gebe, „von denen manche sehr gut, andere schwächer sind“. Und dass es ihm wichtig sei, dass nicht alle junge Familien in die Außenbezirke oder ins Umland zögen, sodass irgendwann nur noch Singles in der Innenstadt lebten.

Dieser Wunsch passt zu einem Paar mit kleinem Kind, die gerne auf einem Grundstück in Dachswald (Bezirk Vaihingen) ein Haus bauen würden. Doch sie merken zunehmend, dass sich dies in Stuttgart schwierig gestaltet; etwa weil Baupläne veraltet sind oder Auskünfte der Stadt viel Zeit brauchen. Nopper verspricht ihnen, zumindest bald eine Tendenz zu signalisieren, ob sie ihren Haustraum in Dachswald verwirklichen können.

Wunsch nach Toilette an der Hall of Fame

Und dann gibt es auch noch Menschen, die spezielle Anliegen haben. Dazu gehört etwa Theresa Illgner, die selbst in der Regionalliga Basketball gespielt hat und nun Nopper dafür sensibilisiert, dass es in Stuttgart etliche Fußballplätze gebe, aber kaum funktionierende Basketballplätze, weil entweder die Körbe abgebaut wurden oder der Boden so porös sei, dass man Verletzungen riskiere. Oder Marc Winter vom Hip-Hop-Kulturverein Underground Soul Cypher, der sich wünscht, dass an der Hall of Fame unter der Karls-Brücke ein Klo aufgebaut werde, etwas hellere Beleuchtung installiert sowie einige Sitzgelegenheiten.

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Nopper hört sich alles an, fragt nach. Manche Themen sind ihm näher als andere, das merkt man. Doch er versucht allen, zumindest irgendein Versprechen mitzugeben – und sei es: „Wir gucken uns das an.“ In diesem Jahr bietet der Stuttgarter OB noch zwei weitere Bürgersprechstunden an: jeweils samstags, am 11. Juli sowie am 14. November.