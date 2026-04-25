Bürgersprechstunde für Stuttgarter: OB Frank Nopper hört zwölf Stunden lang das pralle Leben

Langwierige Baugenehmigungen, fehlende Basketballplätze, Vermüllung: Bei der ersten Bürgersprechstunde von OB Nopper werden Stuttgarter im 15-Minuten-Takt ihre Themen los.
Wie steht man das durch? Von 9 bis 21 Uhr durchgehend Menschen zuhören, auf deren unterschiedlichste Anliegen eingehen, bei jedem Thema Interesse signalisieren? Im Fall von OB Frank Nopper ist wohl ein Hilfsmittel: Kaffee. Auch abends steht noch eine Kanne neben seinem Platz. Und vielleicht hilft auch ein wenig die Anerkennung, die ihm gezollt wird - trotz aller Missstände, die ihm gegenüber in der Bürgersprechstunde angesprochen werden.