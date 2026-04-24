Bürgerservice in Stuttgart: Stadt will Bürgerbüros zusammenlegen

In den Stuttgarter Bürgerbüros verbessert sich die Personalsituation. Dennoch bleibt die Lage angespannt – was zu Überlegungen für die Filder und die Neckarvororte führt.
Es tut sich etwas bei den Stuttgarter Bürgerbüros. Und das in jeder Hinsicht. Trotz zeitweise nach wie vor langer Wartezeiten für die Bürgerinnen und Bürger gibt es dabei zunächst Positives zu vermelden. Denn die so kritische Personallage hat sich zuletzt etwas entspannt. Ob dabei die allgemeine Wirtschaftslage mit Stellenabbau in vielen Unternehmen etwas zu tun hat, kann man bei der Stadt nicht sagen.