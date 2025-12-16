Bürgerrechtlerin Kolesnikowa: Traub begrüßt Freilassung von Maria Kolesnikowa

Etwas mehr als zwei Jahre unterrichtete die belarussische Bürgerrechtlerin Maria Kolesnikowa an der Musikschule Filderstadt.
„Wir haben die Nachricht über die Freilassung der politischen Menschenrechtsaktivistin Maria Kolesnikowa sehr erleichtert aufgenommen. Selbstverständlich auch unter Einbeziehung aller anderen freigelassenen Personen und auch in der Haltung, dass es weiterer Freilassungen politischer Gefangener braucht, um Gerechtigkeit auf demokratischer Grundlage herzustellen“, so Filderstadts Oberbürgermeister Christoph Traub. Wie am Sonntag bekannt wurde, ist Kolesnikowa mit 120 anderen Aktivisten aus belarussischer Haft freigekommen.