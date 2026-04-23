Bürgernaher Städtebau: Ideen fürs Vaihinger Klinikgelände gibt es viele – aber welche sind gut?

Auf eigene Faust das alte Klinikgelände gestalten – auf diesen Weg macht sich die Stadt Vaihingen/Enz. Mittendrin: Anselm Laube als Macher und Kommunikator.
Die Stadt Vaihingen/Enz steht vor einer städtebaulichen Zeitenwende. Das ehemalige Krankenhausgelände soll nicht zum Spielball externer Investoren werden, sondern in kommunaler Regie eine neue Zukunft erhalten. Die Stadtverwaltung tritt am 23. April in der Stadthalle gemeinsam mit der Stadtbau GmbH erstmals umfassend an die Öffentlichkeit, um die Bürgerschaft aktiv einzubinden. Im Zentrum steht dabei Geschäftsführer Anselm Laube, der den Auftrag hat, das Projekt wirtschaftlich tragfähig zu entwickeln.