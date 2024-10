Bürgermeisterwahl Steinheim: Bewerber nutzt Stadtwappen – das ist verboten

Familie und Ehrenamt Junge Mutter in der Kommunalpolitik: Baby Lukas ist immer dabei

Sylvia Bruckelt aus Steinheim an der Murr ist junge Mutter, aber auch gerne Stadträtin. Also nimmt sie ihren Sohn mit in die politischen Gremien, stillt ihn dort – und findet es bedauerlich, wenn das nicht jedem passen sollte.