Bürgermeisterwahl Rutesheim 2026: Bettina Beck hat ihre Bewerbung eingereicht

Die 56-Jährige aus Böblingen bringt reichlich Verwaltungserfahrung, auch in Führungspositionen, mit. In Leonberg war sie Stadtkämmerin, aktuell ist sie beim Landratsamt Ludwigsburg.
Bettina Beck hat offiziell ihre Bewerbung eingereicht und ist damit nach Alexander Fischer die zweite Kandidatin für die Bürgermeisterwahl am 8. Februar 2026 in Rutesheim. Die 56-jährige Beck bringt langjährige Erfahrung aus leitenden Positionen in der öffentlichen Verwaltung mit. Die Diplom-Verwaltungswirtin (FH) hat sich nebenberuflich zur Betriebswirtin (VWA) sowie zur Diplom-Ökonomin weitergebildet.