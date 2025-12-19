Bürgermeisterwahl Rutesheim 2026: Bettina Beck hat ihre Bewerbung eingereicht

Die 56-Jährige aus Böblingen bringt reichlich Verwaltungserfahrung, auch in Führungspositionen, mit. In Leonberg war sie Stadtkämmerin, aktuell ist sie beim Landratsamt Ludwigsburg.

Bettina Beck hat offiziell ihre Bewerbung eingereicht und ist damit nach Alexander Fischer die zweite Kandidatin für die Bürgermeisterwahl am 8. Februar 2026 in Rutesheim. Die 56-jährige Beck bringt langjährige Erfahrung aus leitenden Positionen in der öffentlichen Verwaltung mit. Die Diplom-Verwaltungswirtin (FH) hat sich nebenberuflich zur Betriebswirtin (VWA) sowie zur Diplom-Ökonomin weitergebildet.

Seit Januar 2018 ist sie Dezernentin für Finanzen, Bildung und Gebäudemanagement beim Landkreis Ludwigsburg. In dieser Funktion verantwortet sie ein breit aufgestelltes Dezernat mit fünf Fachbereichen und einem Stabsbereich mit insgesamt rund 280 Mitarbeitenden. Das Aufgabenspektrum reicht vom Haushalts- und Finanzwesen, Beteiligungsmanagement, von der Kreiskasse sowie Liegenschaften und Gebäudemanagement bis hin zu Bildung, Kunst und Kultur, einschließlich der Schiller-Volkshochschule, der Kreisbüchereien und des Kreisarchivs. Zudem nimmt sie regelmäßig repräsentative Aufgaben für den Landrat wahr.

Was ist ihre Motivation, in Rutesheim zu kandidieren? „Seit acht Jahren bin ich nun als Dezernentin beim Landkreis Ludwigsburg tätig. Ich möchte aber gerne näher an den Bürgerinnen und Bürgern sein und daher wieder zurück in Kommunalverwaltung“, sagt Beck. Rutesheim sei eine attraktive Stadt. „Mit einer guten Infrastruktur, die für alle Generationen viel bietet, einer reichen Vereinskultur und vielen kirchlichen Angeboten sowie einer ansprechenden, gut funktionierenden und belebten Innenstadt.“

Weiterbildung parallel zur beruflichen Tätigkeit

Ihre berufliche Laufbahn begann Bettina Beck nach dem Studium an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung in Ludwigsburg, das sie 1993 abschloss, bei der Stadt Filderstadt. Dort war sie zunächst als Sachbearbeiterin in der Haushaltsplanung tätig, übernahm später die Leitung der Wohnungs- und Gebäudeverwaltung und wurde Anfang 2001 Abteilungsleiterin für Kassen- und Steuerwesen.

Zum Jahresbeginn 2008 wechselte sie zur Stadt Leonberg, wo sie zunächst das Rechnungsprüfungsamt leitete und von 2011 bis Ende 2017 als Stadtkämmerin und Amtsleiterin der Kämmerei tätig war. In dieser Zeit war sie unter anderem für Haushaltsaufstellung, Haushaltssteuerung und Beteiligungsmanagement verantwortlich.

Parallel zu ihrer beruflichen Tätigkeit absolvierte Beck ein Studium zur Betriebswirtin (VWA) sowie ein wirtschaftswissenschaftliches Studium an der Universität Hohenheim mit dem Abschluss als Diplom-Ökonomin. Seit über 20 Jahren lebt sie in Böblingen. In ihrer Freizeit ist sie sportlich aktiv, spielt Tennis im Verein und ist gerne beim Wandern mit Freunden in der Natur unterwegs.

Die amtierende Rathauschefin tritt nicht mehr an: Susanne Widmaier wird Ende März des kommenden Jahren ihre Amtszeit als Bürgermeisterin – nach mehr als sieben Jahren – beenden und sich am 8. Februar 2026 nicht mehr erneut zur Wahl stellen.