Bürgermeisterwahl in Rudersberg: „Jede Stimme ist ein Vertrauensbeweis“ – Ahrens bleibt Rathauschef

Alleiniger Bewerber, klare Botschaft: Der Bürgermeister erhält Rückhalt für acht weitere Jahre. Was dieses Ergebnis über die Gemeinde sagt.
Der Wahlabend bringt keine Überraschung, aber ein klares Signal: Raimon Ahrens bleibt Bürgermeister von Rudersberg, für weitere acht Jahre. Seine Wiederwahl war absehbar, denn er war der einzige Kandidat. Das Ergebnis: 98,5 Prozent der Stimmen, bei einer Wahlbeteiligung von 37,3 Prozent. 50 der insgesamt 8905 Wahlberechtigten schrieben eine andere Person als Ahrens auf den Stimmzettel. 36 der abgegebenen Wahlzettel wurden als ungültig gewertet. Eine stille Wahl? Keineswegs.