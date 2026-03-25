Gleich drei Kandidaten wollen auf den Chefsessel im Rathaus: Neben Amtsinhaber Reinhard Molt kandidieren der Bezirksvorsteher von Obertürkheim und der CDU-Fraktionschef im Ort.
In gut drei Wochen sind die 15 000 Einwohner in Remshalden (Rems-Murr-Kreis) zur Bürgermeisterwahl aufgerufen. Und obwohl sich Amtsinhaber Reinhard Molt erneut um den Chefsessel im Rathaus bewirbt, blicken die Bürgerinnen und Bürger dem Wahltag am 19. April mit Spannung entgegen. Eine klare Sache scheint die Abstimmung über die Spitzenposition in der Verwaltung keineswegs zu werden. Denn dem auf eine Wiederwahl hoffenden Bürgermeister ist unerwartet große Konkurrenz erwachsen.