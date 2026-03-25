Gleich drei Kandidaten wollen auf den Chefsessel im Rathaus: Neben Amtsinhaber Reinhard Molt kandidieren der Bezirksvorsteher von Obertürkheim und der CDU-Fraktionschef im Ort.

In gut drei Wochen sind die 15 000 Einwohner in Remshalden (Rems-Murr-Kreis) zur Bürgermeisterwahl aufgerufen. Und obwohl sich Amtsinhaber Reinhard Molt erneut um den Chefsessel im Rathaus bewirbt, blicken die Bürgerinnen und Bürger dem Wahltag am 19. April mit Spannung entgegen. Eine klare Sache scheint die Abstimmung über die Spitzenposition in der Verwaltung keineswegs zu werden. Denn dem auf eine Wiederwahl hoffenden Bürgermeister ist unerwartet große Konkurrenz erwachsen.

Gleich zwei ernstzunehmende Kandidaten wollen dem 61-jährigen Molt den Job streitig machen – und im Rathaus selbst die Führung übernehmen. Bewerber Nummer 1 ist Kevin Latzel, aufgewachsen in Hedelfingen und aktuell als Bezirksvorsteher von Stuttgart-Obertürkheim beschäftigt. Der 46-jährige Verwaltungsmann, gläubiger Katholik, Südtirol-Fan und Rostbraten-Liebhaber, lebt seit 2010 im Teilort Grunbach und sieht sich als Brückenbauer für eine bürgernahe Verwaltung.

Gleich zwei Konkurrenten wollen Reinhard Molt den Job streitig machen

Politisch verortet sich Latzel, vor drei Jahrzehnten mit einer Ausbildung im Fellbacher Rathaus in den öffentlichen Dienst eingestiegen, als „Mann der Mitte“ – Wirtschaftsförderung, Kinderbetreuung und den Blick auf die Finanzen nennt er als seine zentralen Themen. Außerdem will der Kandidat als Bürgermeister das „Wir-Gefühl“ in der Kommune stärken – und Dialogformate für den Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern entwickeln.

Noch eine Generation jünger ist Felix Wiesner, der in Remshalden die CDU-Fraktion führt und in dieser Rolle in den vergangenen Jahren teils scharfe Kritik an der Arbeit im Rathaus geübt hat. Der 29-jährige Gemeinderat, studierter Betriebswirtschaftler und aktiver Handballspieler, bemängelt eine schwache Informationspolitik der Verwaltung und die aus seiner Sicht schlechte Stimmung im Rathaus und will als Bürgermeister für mehr Transparenz und ein Plus an Infrastruktur und Lebensqualität stehen.

Auch Sauberkeit und Ordnung stehen auf seiner Agenda, für die sechs Containerstandorte würde er am liebsten eine Videoüberwachung einführen. Das erklärte Ziel, Remshalden bis 2035 zur klimaneutralen Kommune zu machen, hält Wiesner schon aus finanziellen Gründen für utopisch. „Ich weiß, wo es hier hakt“, hat der aktuell als Geschäftsstellenleiter der Jungen Union Baden-Württemberg beschäftigte Kandidat jüngst in einem Interview gesagt.

Amtsinhaber Reinhard Molt macht in diesen Wochen mit Ortsteil-Spaziergängen und Bürgergesprächen Werbung in eigener Sache. Der seit 2018 amtierende Rathauschef, studierter Stadtplaner und Vater zweier erwachsener Kinder, will den Wahlkampf nutzen, um „sowohl nach vorne als auch noch einmal zurückzublicken“. Ein eigenhändig verteilter Flyer enthält neben lokalen Marksteinen der vergangenen acht Jahre deshalb auch einen Ausblick auf die in der Zukunft geplanten Vorhaben.

Die offizielle Kandidatenvorstellung findet am kommenden Dienstag statt

Molt, zuvor Baubürgermeister in Filderstadt und von 2000 bis 2012 in Remshalden schon als Technischer Beigeordneter beschäftigt, war 2018 zum Nachfolger des ins Freiburger Rathaus gewechselten Stefan Breiter gewählt worden. Mit 72 Prozent der Stimmen hatte er sich als parteiloser Kandidat klar gegen vier Mitbewerber durchgesetzt, darunter so illustre Figuren wie den Medienunternehmer Thomas Hornauer aus Plüderhausen.

Dass Remshaldens Rathauschef eine zweite Amtszeit anstrebt, hatte er schon im vergangenen Oktober erklärt. „Ich habe viel Lust und Energie, unsere tolle, erfolgreiche und viel Spaß bereitende Arbeit für Remshalden fortzuführen“, sagte er beim Ehrenamtsfest der Gemeinde. Die Wahl ist auf Sonntag, 19. April, angesetzt, eine eventuell notwendige Stichwahl würde am 10. Mai stattfinden.

Eine offizielle Bewerbervorstellung soll es am Dienstag, 31. März, in der Wilhelm-Enßle-Halle in Geradstetten geben. Es ist vorgesehen, den zugelassenen Bewerbern eine 15-minütige Vorstellung zu gewähren, im Anschluss findet eine 15-minütige Fragerunde statt. Eine Podiumsdiskussion des Zeitungsverlags Waiblingen mit den drei Kandidaten findet am Dienstag, 14. April, um 19 Uhr ebenfalls in der Wilhelm-Enßle-Halle statt.