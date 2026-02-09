Bürgermeisterwahl: Reinhard Molt will es in Remshalden noch mal wissen

Vor der Bürgermeisterwahl am 19. April will Remshaldens Rathauschef bei Ortsteil-Spaziergängen und Bürgergesprächen mit den Menschen in Kontakt kommen.
Mit Ortsteil-Spaziergängen und Bürgergesprächen wird Remshaldens Bürgermeister Reinhard Molt in den kommenden Wochen Werbung in eigener Sache machen. Der seit 2018 amtierende Rathauschef, zuvor Technischer Beigeordneter der Gemeinde, kandidiert für eine zweite Amtszeit und will die Termine nutzen, um mit den Bürgerinnen und Bürgern „sowohl nach vorne als auch noch einmal zurückzublicken“.