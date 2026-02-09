Bürgermeisterwahl: Reinhard Molt will es in Remshalden noch mal wissen

Vor der Bürgermeisterwahl am 19. April will Remshaldens Rathauschef bei Ortsteil-Spaziergängen und Bürgergesprächen mit den Menschen in Kontakt kommen.

Mit Ortsteil-Spaziergängen und Bürgergesprächen wird Remshaldens Bürgermeister Reinhard Molt in den kommenden Wochen Werbung in eigener Sache machen. Der seit 2018 amtierende Rathauschef, zuvor Technischer Beigeordneter der Gemeinde, kandidiert für eine zweite Amtszeit und will die Termine nutzen, um mit den Bürgerinnen und Bürgern „sowohl nach vorne als auch noch einmal zurückzublicken“.

Ein für den Wahlkampf zusammengestellter Flyer enthält neben lokalen Marksteinen der vergangenen acht Jahre deshalb auch einen Ausblick auf die in der Zukunft geplanten Vorhaben. In den nächsten Wochen will Reinhard Molt die Broschüre eigenhändig in den Ortschaften verteilen.

Ob es Gegenkandidaten gibt, muss sich in Remshalden erst noch zeigen

„Mir ist es wichtig, auf die Menschen zuzugehen und im Dialog zu bleiben – unabhängig davon, ob es Mitbewerber geben wird oder nicht“, erklärt der 61-jährige Amtsinhaber. „Deshalb freue ich mich auch, wenn bei der Verteilung auch noch das ein oder andere Gespräch über den Gartenzaun oder an der Haustüre entsteht“, heißt es in einer Mitteilung zum Wahlkampfauftakt.

Reinhard Molt war 2018 zum Nachfolger des ins Freiburger Rathaus gewechselten Stefan Breiter gewählt worden. Mit 72 Prozent der Stimmen hatte er sich als parteiloser Kandidat klar gegen vier Mitbewerber durchgesetzt, darunter so illustre Figuren wie den Medienunternehmer Thomas Hornauer aus Plüderhausen.

Dass Remshaldens Rathauschef eine zweite Amtszeit anstrebt, hatte er schon im vergangenen Oktober erklärt. „Ich habe viel Lust und Energie, unsere tolle, erfolgreiche und viel Spaß bereitende Arbeit für Remshalden fortzuführen“, sagte er beim Ehrenamtsfest der Gemeinde.

An diesem Samstag nun beginnt die offizielle Bewerbungsfrist für die im Staatsanzeiger ausgeschriebene Stelle. Die Wahl ist auf Sonntag, 19. April, angesetzt, eine eventuell notwendige Stichwahl würde am 10. Mai stattfinden. Eine offizielle Bewerbervorstellung soll es am Dienstag, 31. März, in der Wilhelm-Enßle-Halle in Geradstetten geben. Es ist vorgesehen, den zugelassenen Bewerbern eine 15-minütige Vorstellung zu gewähren, im Anschluss findet eine 15-minütige Fragerunde statt.

In den Teilorten finden Spaziergänge und Bürgergespräche statt

Die Ortsteilspaziergänge von Reinhard Molt finden in Geradstetten (14.2.), Rohrbronn (21.2.), Hebsack (27.2.), Grunbach (28.2.) und Buoch (21.3.) um 15.30 Uhr statt, um 17.30 Uhr gibt es in einer Lokalität vor Ort jeweils ein Bürgergespräch. Informationen über sich und seine Arbeit hat der Bürgermeister auch auf seiner Homepage unter www.reinhard-molt.de bereitgestellt.