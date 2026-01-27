Bürgermeisterwahl Ottenbach: Florin Joos siegt in Ottenbach auf Anhieb

Genau 90 Minuten nach Schließung des Wahllokals steht fest: Der 31-jährige Florin Joos erhält bei der Bürgermeisterwahl 51 Prozent der Stimmen. Damit ist keine Stichwahl erforderlich.
Ottenbach hat am Sonntag gewählt, und eine Entscheidung ist gefallen, allerdings ist das Ergebnis knapp, wie bei fünf offiziellen Kandidaten und einem inoffiziellen Nicht-Bewerber zu erwarten war. Florin Joos kommt auf 51 Prozent. Ein Prozent über der absoluten Mehrheit bedeutet bei 1313 gültigen Stimmen, dass Joos 13 oder 14 Stimmen über der erforderlichen Marge liegt. Für Joos haben 670 Ottenbacherinnen und Ottenbacher votiert. Auf Rang zwei landete Max Göschel mit 20 Prozent.