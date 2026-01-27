Bürgermeisterwahl Ottenbach: Florin Joos siegt in Ottenbach auf Anhieb

Genau 90 Minuten nach Schließung des Wahllokals steht fest: Der 31-jährige Florin Joos erhält bei der Bürgermeisterwahl 51 Prozent der Stimmen. Damit ist keine Stichwahl erforderlich.

Ottenbach hat am Sonntag gewählt, und eine Entscheidung ist gefallen, allerdings ist das Ergebnis knapp, wie bei fünf offiziellen Kandidaten und einem inoffiziellen Nicht-Bewerber zu erwarten war. Florin Joos kommt auf 51 Prozent. Ein Prozent über der absoluten Mehrheit bedeutet bei 1313 gültigen Stimmen, dass Joos 13 oder 14 Stimmen über der erforderlichen Marge liegt. Für Joos haben 670 Ottenbacherinnen und Ottenbacher votiert. Auf Rang zwei landete Max Göschel mit 20 Prozent.​

Der Beifall und auch die Erleichterung, dass keine Stichwahl erforderlich ist, sind groß. Im Foyer kommt Beifall auf, als Amtsinhaber Oliver Franz das Ergebnis vorliest. Während Rathausmitarbeiterinnen Sektflaschen öffnen und Franz eine Kiste Bier in den Sitzungssaal im Rathaus schleppt, nimmt der künftige Bürgermeister die Glückwünsche der Bürgerinnen und Bürger entgegen. Indessen sind draußen viele Ottenbacher schon dabei, die 10 bis 15 Zentimeter Schnee zu räumen, die seit etwa 16 Uhr gefallen sind.

Wahlsieger hatte sich auf eine Stichwahl eingestellt

„Ich hätte nicht mit dem Ergebnis gerechnet, allein aufgrund der Streuung“, sagt der Wahlsieger, als er ein paar Minuten Zeit hat. „Ich war auf eine Stichwahl vorbereitet.“ Er werde sich für den Ort einsetzen, offen sein und sich kümmern. „Ich will nicht alles anders machen“, sagt Joos, vielmehr möchte er den Charakter der Gemeinde bewahren. Er setze auf ein gutes Miteinander und Harmonie mit den Mitarbeiterinnen in der Verwaltung und dem Gemeinderat. Der 31-Jährige möchte nicht ausschließen, dass im Wahlkampf auch Gräben entstanden sind: „Es gibt einige Zweifler.“ Denen will er offen begegnen.​

Im Foyer hatten Kandidaten und etwa 80 Bürger gespannt auf das Ergebnis gewartet. In Ottenbach haben sich neben Max Göschel (31) und Florin Joos (31) auch Uwe Hilbich (62), Heiko Hudler (52) und Axel Raisch (50) beworben. Hilbich kommt auf 1,1 Prozent, Hudler auf 8,2 und Raisch auf 9,5 Prozent.

Lob für den „guten Wahlkampf“ von Florin Joos

„Ich freue mich für Herrn Joos, er wird es gut machen“, sagte Max Göschel. Mit seinen 20 Prozent, das sind 262 Stimmen, ist Göschel sehr zufrieden. „Ich bin gerade etwas überwältigt“, beschreibt er die Situation nach der Bekanntgabe des Ergebnisses.​ Auch Axel Raisch, den 125 Ottenbacherinnen und Ottenbacher gewählt haben, ist nicht wirklich überrascht. Joos habe einen guten Wahlkampf gemacht. Raisch ist überzeugt, dass die Bürgerschaft jemanden aus Ottenbach wählen wollte. Der Bewerber betont „den angenehmen Umgang zwischen den Kandidaten“. Das Ergebnis bezeichnet er als „gut“.​

„Gratulation für Herr Joos, er hat einen Super-Wahlkampf gemacht“, sagte Hudler, der 108 Stimmen erhalten hat. „Alles gut.“ Bewerber Uwe Hilbich (14 Stimmen) war indes am Abend nur kurz im Rathaus und war bei der Bekanntgabe des Ergebnisses nicht mehr gesehen.​

Johannes Herrmann (33) hat eine Kandidatur kurz vor Bewerbungsschluss zurückgezogen. Für den Hauptamtsleiter von Bad Überkingen lief aber hinter den Kulissen eine Kampagne, seinen Namen dennoch händisch in die freie Zeile des Stimmzettels einzutragen. Herrmann hat allerdings am vorigen Mittwoch, 21. Januar, der Initiative eine Absage erteilt. Er werde, falls er gewält würde, das Amt nicht antreten, um Probleme für die Gemeinde zu vermeiden.

Wahlbeteiligung lag bei 68,2 Prozent

Herrmann hat laut Mitgliedern des Gemeindewahlausschusses etwa 60 Stimmen erhalten. Damit spielten die händisch eingetragenen Stimmen für das Wahlergebnis keine große Rolle. Das war im Vorfeld anders erwartet worden. Das große Interesse der Ottenbacher an der Bürgermeisterwahl, die sich schon bei der Kandidatenvorstellung gezeigt hatte, bestätigte sich am Wahltag. Die Wahlbeteiligung lag bei 68,2 Prozent. Von 1946 Wahlberechtigten haben 1328 ihre Stimme abgegeben.​

Nach 24 Jahren als Bürgermeister war Oliver Franz nicht mehr angetreten. Seine Amtszeit endet am 31. März 2026. Sein Nachfolger soll am 1. April direkt loslegen. Er freue sich, dass es gleich im ersten Wahlkampf geklappt hat, sagte Franz am Sonntagabend. So eine Wahl sei schließlich ein großer organisatorischer und finanzieller Aufwand für eine kleine Gemeinde wie Ottenbach. Ein bisschen erinnere ihn der Wahlausgang an seine eigene erste Wahl vor 24 Jahren, als er gegen drei Konkurrenten ebenfalls im ersten Durchgang die 50-Prozent-Marke knackte.​

134 Stimmen gingen an sonstige Personen

Zahlen

Von 1946 Wahlberechtigten haben 1328 abgestimmt (68,2 Prozent). 15 Stimmen sind ungültig. Florin Joos erhält 670 Stimmen, Max Göschel 262, Axel Raissch 125, Heiko Hudler 108 und Uwe Hilbich 14 Stimmen. ​

Andere

134 Voten gehen an Personen, die nicht auf dem Stimmzettel stehen, also hinzugefügt wurden. Etwa 60 Stimmen soll Johannes Herrmann erhalten haben.