Bürgermeisterwahl: Noch ein Bewerber für den Chefsessel im Rutesheimer Rathaus

Aus zwei mach drei: Tobias Pokrop, Bürgermeister in Riederich (Kreis Reutlingen), will Nachfolger von Susanne Widmaier werden.

Da waren es schon drei: Kurz vor Weihnachten hat in Person von Tobias Pokrop ein weiterer Bewerber seine Kandidatur um das Bürgermeisteramt der Stadt Rutesheim eingereicht. Nach Alexander Fischer und Bettina Beck ist der Bürgermeister der Gemeinde Riederich im Kreis Reutlingen somit der Dritte, der Ambitionen auf die Nachfolge von Susanne Widmaier offiziell macht. Gewählt wird am 8. Februar.

Einst Kämmerer, inzwischen 13 Jahre Bürgermeister in Riederich Der 48-Jährige Diplom-Verwaltungswirt ist in Süßen im Kreis Göppingen aufgewachsen. Zunächst wirkte er von 2002 bis 2006 als stellvertretender Fachbeamter für das Finanzwesen bei der Gemeinde Aichwald im Kreis Esslingen. Von dort wechselte er als Kämmerer zur Gemeinde Riederich mit rund 4200 Einwohnern. Seit nunmehr 13 Jahren bekleidet er dort das Amt des Bürgermeisters mit Führungs- und Personalverantwortung für rund 100 Mitarbeitende sowie umfassenden Aufgaben in den Bereichen Finanzen, Bauen, Liegenschaften, Schule, Kinderbetreuung, Ordnungs- und Hauptamt.

Er verspüre die „Neugier in sich, nochmals etwas Neues anzupacken“, schreibt er in der Pressemitteilung zu seiner Kandidatur. „Rutesheim mit seinem attraktiven Ortszentrum, seinen zahlreichen Einzelhandelsgeschäften und Gastronomiebetrieben, einer guten örtlichen Infrastruktur und zahlreichen prosperierenden Gewerbebetrieben haben mich bereits bei meinem ersten Besuch vor wenigen Wochen in seinen Bann gezogen.“

In nunmehr über 23 Jahren in der Kommunalverwaltung sei in verschiedenen Positionen Schritt für Schritt gewachsen und habe immer weiter Verantwortung übernommen. „Als Schultes einer Kommune ist es dabei wichtig, ein profundes Wissen in all den Aufgabenbereichen der Gemeinde beziehungsweise Stadt zu besitzen und die Zusammenhänge einer Kommunalverwaltung zu kennen, um letztlich gute Entscheidungen für die Stadt und ihre Einwohner zu treffen“, betont er.

Pokrop tritt als parteiloser Bewerber bei der Wahl in Rutesheim an

„Diese Verwaltungserfahrung, dieses vorhandene Wissen gepaart mit einem hohen Maß an Tatkraft an der Spitze der Stadt Rutesheim einzubringen“, das sei sein Ziel. Zur Bürgermeisterwahl in Rutesheim tritt Pokrop als parteiloser und unabhängiger Bewerber an. Der 48-Jährige ist seit 2014 mit seiner Frau Tanja verheiratet, das Paar hat zwei Töchter und einen Sohn. Aktuell lebt die Familie in Riederich.