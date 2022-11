1 Den Weg ins Rathaus muss Mary-Ann Schröder nicht lange suche: Die 38-Jährige arbeitet bereits dort. Foto: imago/Sascha Steinach

Wangen im Kreis Göppingen bekommt eine neue Bürgermeisterin: Mary-Ann Schröder, bislang Mitarbeiterin in der Verwaltung der gut 3000 Einwohner zählenden Gemeinde, setzte sich am Sonntag im ersten Wahlgang gegen ihre fünf Mitbewerber durch.















Mary-Ann Schröder wird neue Bürgermeisterin in Wangen. Die 38-Jährige, die bislang Mitarbeiterin in der Gemeindeverwaltung war, erhielt bei der Wahl am Sonntag 55,4 Prozent der Stimmen und erlangte damit die erforderliche absolute Mehrheit. Ihr Mitbewerber Marc Oliver Schweizer landete mit 31,2 Prozent auf dem zweiten Platz. Vier weitere Kandidaten kamen nicht über sechs Prozent hinaus. Die Wahlbeteiligung lag bei rund 54 Prozent.

Die Wahl in Wangen war notwendig geworden, weil der bisherige Bürgermeister Roy Dutta im August überraschend erklärt hatte, sein Amt nach nur vier Jahren vorzeitig aufzugeben. Der 46-Jährige machte persönliche Gründe geltend.

Auch in Birenbach wurde am Sonntag ein neuer Bürgermeister gewählt. Ein Ergebnis lag am Abend zunächst nicht vor. Der Urnengang in der knapp 2000 Einwohner zählenden Gemeinde war mit Spannung erwartet worden. Mit ihm verband sich die Hoffnung, dass eine Zeit voller Pleiten, Pech und Pannen für die Kommune zu Ende geht. Seit September 2021, als sich der damalige Bürgermeister Frank Ansorge (parteilos) krank gemeldet hatte und nicht mehr auftauchte, waren bereits zwei Ausschreibungen an Verfahrensfehlern gescheitert. Sollte in Birenbach keiner der Bewerber in der ersten Runde die absolute Mehrheit erreicht haben, gibt es am 11. November eine Neuwahl, bei der die einfache Mehrheit reicht.