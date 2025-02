Bürgermeisterwahl Korb: Korb steht eine Stichwahl bevor

Bei der Bürgermeisterwahl in Korb hat Markus Motschenbacher am Ende zwar die Nase vorn, die absolute Mehrheit aber nicht geschafft. Nun kommt es zur Stichwahl.

Wie erwartet hat es bei der Bürgermeisterwahl in Korb ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen der beiden Bewerber Markus Motschenbacher und Christian Hartmann gegeben. Zwar hatte Markus Motschenbacher nach der Auszählung der sieben Wahlbezirke und der Stimmen der Briefwähler die Nase vorn – der parteilose Diplom-Verwaltungswirt konnte 43,8 Prozent der Wählerstimmen erzielen und dadurch Christian Hartmann mit einigen Prozentpunkten Vorsprung auf den zweiten Platz verweisen. Hartmann hatte 37,3 Prozent für sich verbuchen können.

Die für den ersten Wahlgang benötigte absolute Mehrheit, sprich: mehr als die Hälfte der Wählerstimmen, schaffte Markus Motschenbacher, der aktuell als Erster Beigeordneter in Remshalden tätig ist, aber nicht. Da keiner der Kandidaten mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen für sich verbuchen konnte, müssen die 8513 Wahlberechtigten in Korb demnächst eine weiteres Mal an die Wahlurnen. Beim nächsten Termin am 16. März handelt es sich dann um eine Stichwahl zwischen Markus Motschenbacher und Christian Hartmann, der in Weinstadt ein Modegeschäft betreibt. Derjenige, der bei dieser Stichwahl die höchste Stimmenzahl erzielt, wird der neue Rathauschef in Korb.

Lesen Sie auch

Zwei Kandidatinnen deutlich abgeschlagen

Für die Kandidatinnen Sandra Schlipf und Lisa Gunter entschieden sich mit 12,7 Prozent beziehungsweise 5,9 Prozent deutlich weniger Wahlberechtigte. Lisa Gunter ist die derzeitige stellvertretende Haupt- und Ordnungsamtsleiterin bei der Gemeinde Korb, Sandra Schlipf leitet einen Kindergarten und sitzt für die Fraktion Korber Freie Bürger im Gemeinderat von Korb. Die Wahlbeteiligung lag bei 76,6 Prozent.