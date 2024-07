1 Positiv überrascht zeigt sich Sven Müller von der Wahlbeteiligung. Foto: Gottfried Stoppel

Sven Müller kann nahtlos in eine zweite Amtszeit als Bürgermeister von Winterbach übergehen. Warum die Wahl des 48-Jährigen trotz eines Gegenkandidaten mehr oder weniger eine Formsache war.











Sven Müller (parteilos) ist am Sonntag in seinem Amt als Bürgermeister in Winterbach bestätigt worden. Sein klares Ergebnis war trotz eines Gegenkandidaten im Vorfeld so erwartet worden. Die größte Spannung konzentrierte sich wohl eher auf die Wahlbeteiligung.