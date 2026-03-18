Der 52-Jährige bewirbt er sich um eine dritte Amtszeit als Bürgermeister und blickt auf spannende Projekte zurück. Doch warum hat er es diesmal keine Gegenkandidaten?
Bereits zweimal haben ihn die Wimsheimer Bürgerinnen und Bürger zu ihrem Bürgermeister gewählt – 2010 und 2018. Damals hatte Mario Weisbrich zwei beziehungsweise drei Mitbewerberinnen und -bewerber um das Amt des Verwaltungschefs der Heckengäugemeinde. Nun steht der 52-Jährige erneut auf dem Wahlzettel für die Bürgermeisterwahl am 22. März, diesmal aber allein. Weitere Kandidaten haben sich nicht gemeldet. Dabei ist Wimsheim zwar eine kleine, jedoch durchaus attraktive Gemeinde. „Wir wachsen langsam, aber stetig“, beschreibt Mario Weisbrich die Entwicklung des Ortes. In den zurückliegenden 16 Jahren seiner Amtszeit ist die Gemeinde um rund 450 Menschen gewachsen, der Ort zählt nun rund 2850 Einwohnerinnen und Einwohner.