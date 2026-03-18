Der 52-Jährige bewirbt er sich um eine dritte Amtszeit als Bürgermeister und blickt auf spannende Projekte zurück. Doch warum hat er es diesmal keine Gegenkandidaten?

Bereits zweimal haben ihn die Wimsheimer Bürgerinnen und Bürger zu ihrem Bürgermeister gewählt – 2010 und 2018. Damals hatte Mario Weisbrich zwei beziehungsweise drei Mitbewerberinnen und -bewerber um das Amt des Verwaltungschefs der Heckengäugemeinde. Nun steht der 52-Jährige erneut auf dem Wahlzettel für die Bürgermeisterwahl am 22. März, diesmal aber allein. Weitere Kandidaten haben sich nicht gemeldet. Dabei ist Wimsheim zwar eine kleine, jedoch durchaus attraktive Gemeinde. „Wir wachsen langsam, aber stetig“, beschreibt Mario Weisbrich die Entwicklung des Ortes. In den zurückliegenden 16 Jahren seiner Amtszeit ist die Gemeinde um rund 450 Menschen gewachsen, der Ort zählt nun rund 2850 Einwohnerinnen und Einwohner.

Zu dieser Entwicklung haben neue Baugebiete beigetragen, besonders im Gewann Frischegrund. Es gebe auch wieder mehr Kinder pro Familie, weshalb die Kapazität der Kindertagesstätte mit Krippe auf 170 Plätze ausgebaut wird, so Weisbrich. Und noch etwas mache Wimsheim interessant: „Wir haben 1500 Arbeitsplätze hier direkt am Ort“, erklärt der Bürgermeister mit Stolz in der Stimme.

Die Ansiedlung von C. Hafner wühlte Wimsheim auf

Große Player in Sachen Gewerbe sind die Firmen Camlog und Altatec sowie C. Hafner. Vor allem die Ansiedlung der Gold- und Silberscheideanstalt C. Hafner hat während der ersten Amtszeit von Mario Weisbrich von 2010 bis 2018 den Ort auf Trab gehalten. Wegen befürchteter Umweltschäden hatte sich eine Bürgerinitiative gebildet, die bei der Kommunalwahl 2014 auf zwei Listen auf Anhieb fünf Gemeinderäte in das zwölfköpfige Gremium entsenden konnte. Inzwischen ist C. Hafner seit mehr als zehn Jahren längst im Ort angekommen und anerkannt.

Mario Weisbrich ist für die CDU auch im Kreistag. Foto: Simon Granville

„Meine Aufgabe ist es, das Beste für die Gemeinde rauszuholen“, sagt der Christdemokrat Mario Weisbrich, der für die CDU auch im Kreistag Politik macht. „Aufgeben ist nicht mein Ding.“ Er lasse sich von guten Argumenten überzeugen, aber nicht von Stimmungen. „Ich sage meine Meinung, wenn ich gefragt werde. Am Schluss muss aber immer Vertrauen und Glaubwürdigkeit bleiben, das darf man nicht verspielen“, sagt er über sein Credo.

Auch die zweite, jetzt zu Ende gehende Amtszeit bezeichnet Weisbrich als „ebenfalls hoch spannend“, wurden doch etliche große Projekte angestoßen oder beendet. Zu letzteren zählt die 2022 eingeweihte neue Ortsmitte, die schon Weisbrichs Amtsvorgänger Karlheinz Schühle initiiert hatte. Die Versorgung des Ortes mit Breitbandkabeln startete, ebenso die Bauarbeiten für das Wohnprojekt Leben und Wohnen. Der Weg für das Neubaugebiet Breitlohweg/Falltor wurde geebnet, das Landessanierungsprogramm II läuft noch, es gibt jetzt einen Kinderarzt im Ort und in der neugebauten Rettungswache auch einen Notarzt. Außerdem galt es, diverse Krisen zu bewältigen, Corona etwa, die Energiekrise in der Folge des Krieges in der Ukraine und die Aufnahme von Geflüchteten, zählt der Bürgermeister auf.

Weisbrich: „Wir müssen uns auf unsere Kernaufgaben konzentrieren“

„Eine Gemeinde ist nie fertig“, sagt Mario Weisbrich. „Man geht niemals raus und sagt, alles ist erledigt. Auch die Generation nach mir wird noch zu tun haben.“ In den kommenden Jahren werde angesichts knapper werdender kommunaler Finanzen die Erhaltung der Infrastruktur wichtig sein. „Wir müssen uns auf unsere Kernaufgaben konzentrieren.“ Dazu gehörten die Instandhaltung der Kanäle und Straßen, aber auch Themen wie Wohnraum und Verkehr.

Mario Weisbrich schätzt am Bürgermeisteramt die Vielseitigkeit, die man so kaum in einem anderen Beruf habe. Von der Feuerwehr bis zur Hilfe für Menschen in Notlagen, von Trauungen als Standesbeamter über die örtliche Polizeibehörde bis zur Kinderbetreuung – die Tätigkeit als Chef der Verwaltung, rechtlicher Vertreter der Gemeinde und Vorsitzender des Gemeinderats, bewegt sich in einem breiten Spektrum.

„Man hat keinen Acht-Stunden-Tag und oft kein freies Wochenende“

Warum gibt es jetzt, wo er zum dritten Mal für dieses Amt antritt, keinen Mitbewerber? „Man hat keinen Acht-Stunden-Tag und oft kein freies Wochenende“, erklärt der Familienvater. Dazu kommt, dass es ein auf acht Jahre angelegtes Wahlamt ist. Selbst in einer kleinen Gemeinde wie Wimsheim ist der Bürgermeister Chef von mehr als 80 Beschäftigten, und er muss einen Umsatz im zweistelligen Millionenbereich verantworten. Weisbrich hatte nach einer Ausbildung zum Industriekaufmann an der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Ludwigsburg studiert und als Diplom-Verwaltungswirt abgeschlossen. Bevor er 2010 zum ersten Mal in Wimsheim als Bürgermeister kandidierte, war er unter anderem als Bauamtsleiter in Kämpfelbach tätig. „Bürgermeister ist ein herausfordernder Beruf, aber er macht auch Spaß.“