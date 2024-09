Bürgermeisterwahl in Walheim: Vierter Bewerber in Walheim – Wer wird neuer Bürgermeister?

Kurz vor Schluss der Bewerbungsfrist ist aus dem Bewerber-Trio in Walheim (Kreis Ludwigsburg) noch ein Quartett geworden. Wer neuer Bürgermeister in dem Ort und damit Nachfolger, der zurückgetretenen Tatjana Scheerle wird, scheint völlig offen.

Vier Männer bewerben sich um die Nachfolge von Bürgermeisterin Tatjana Scheerle in Walheim. Neben den bereits bekannten Bewerbern Christoph Herre aus Bönnigheim, Manuel Hermann aus Besigheim und Christian Haberland aus Walheim hat sich kurz vor Ende der Bewerbungsfrist am Montag mit Jürgen Böhm ein weiterer Bewerber gemeldet. Am Dienstag prüfte der Gemeindewahlausschuss die Bewerbungen und ließ alle vier Männer zur Wahl am Sonntag, 29. September, zu.

Erfahrung im Bürgermeisterwahlkampf

Böhm, Jahrgang 1960, kommt aus Gemmrigheim und ist dort Inhaber einer Beratungsfirma. Als einziger der vier Kandidaten hat er bereits Erfahrung in Bürgermeisterwahlkämpfen. Er trat schon zwei Mal in Gemmrigheim an, ohne jedoch gewählt zu werden. Gegen Bürgermeisterin Monika Chef hatte er dort jeweils das Nachsehen. Richtig einsteigen in den Wahlkampf will Böhm erst zur Kandidatenvorstellung am 19. September.

Tatjana Scheerles Nachfolger wird gesucht in Walheim. Foto: Gemeinde Walheim

Am 29. September wird in der Gemeinde gewählt, nachdem Bürgermeisterin Scheerle im Juni nach langen Querelen mit dem Gemeinderat zurückgetreten war. Sollte eine Stichwahl nötig werden, findet diese am 20. Oktober statt.