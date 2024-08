Bürgermeisterwahl in Walheim: Erster Walheimer Kandidat für Scheerle-Nachfolge äußert sich

1 Christian Haberland will Bürgermeister in Walheim werden. Foto: privat

Christian Haberland ist der dritte Kandidat, der seine Bewerbung für die Bürgermeisterwahl in Walheim (Kreis Ludwigsburg) am 29. September öffentlich macht. Mit 56 Jahren ist er älter als seine Konkurrenten – und als einziger in Walheim wohnhaft.











Christian Haberland möchte Bürgermeister in Walheim werden. Der 56-jährige ist damit nach Christoph Herre aus Bönnigheim und dem Besigheimer Manuel Hermann der dritte Kandidat, der sich an die Öffentlichkeit wagt. Haberland lebt seit 17 Jahren in Walheim und gründete hier eine Firma, die sich mit der Wartung und dem Handel von Brandschutztüren beschäftigt. Er ist verheiratet, hat zwei Kinder und drei Enkelkinder. „Alle leben in Walheim“, sagt Haberland. Die Entwicklung der vergangenen Jahre im Ort haben ihn dazu bewegt, nun selbst für das Bürgermeisteramt zu kandidieren.