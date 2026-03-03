Bürgermeisterwahl in Urbach: Offenes Duell ums Rathaus – Wie sicher sitzt die Amtsinhaberin im Sattel?

In der Auerbachhalle treffen Martina Fehrlen und Marcel Schindler auf Hunderte Bürger. Applaus für beide – und ein Abend, der die Wahl am 8. März offener erscheinen lässt.
Es ist eng am Eingang der Auerbachhalle in Urbach (Rems-Murr-Kreis). Wer hinein will, kommt an ihnen nicht vorbei. Links, im rosa Blazer, die Amtsinhaberin Martina Fehrlen. Rechts, in dunklem Anzug mit Schlips, ihr Herausforderer Marcel Schindler. Jeder Besucher wird mit Händedruck begrüßt. Jeder Blick sucht Kontakt. Mehrere hundert Menschen sind gekommen, um sich ein Bild zu machen. Urbach will wissen, wer künftig im Rathaus das Sagen hat.