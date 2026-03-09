Bürgermeisterwahl in Urbach: Drei Viertel der Stimmen für den Herausforderer – Urbach wählt den Wechsel

Ein politischer Paukenschlag im Remstal: Amtsinhaberin Martina Fehrlen verliert die Bürgermeisterwahl deutlich. Herausforderer Marcel Schindler gewinnt unerwartet klar.
Es ist ein Wahlabend, der in Urbach (Rems-Murr-Kreis) noch lange nachhallen dürfte. Mit einer Deutlichkeit, die kaum jemand erwartet hatte, haben die Bürgerinnen und Bürger der Remstalgemeinde für einen Wechsel an der Rathausspitze gestimmt. Der Herausforderer Marcel Schindler gewinnt die Bürgermeisterwahl mit 75,3 Prozent der Stimmen. Amtsinhaberin Martina Fehrlen kommt nur auf 24,4 Prozent.