Die Kandidatin hat im ersten Wahlgang nur 30,8 Prozent der Stimmen bekommen. Kritiker sagen, mit ihrer sachlichen Art erreiche sie die Rutesheimer nicht emotional. Stimmt das?
Bettina Beck blickt optimistisch in Richtung Sonntag. „Da werden die Karten noch einmal neu gemischt.“ Nach dem ersten Wahlgang zur Bürgermeisterwahl in Rutesheim am 8. Februar lag die Finanzdezernentin des Kreises Ludwigsburg deutlich zurück. Während Tobias Pokrop, der amtierende Bürgermeister von Riederich im Kreis Reutlingen, 49 Prozent der Stimmen auf sich vereinen konnte, kam Beck auf nur 30,8 Prozent. Am 22. Februar entscheidet sich nun in der Stichwahl, wer künftig an der Spitze des Rathauses stehen wird. Bettina Beck gibt sich kämpferisch – und setzt auf Erfahrung, Stabilität und Bürgerbeteiligung. Die Situation von Tobias Pokrop haben wir in einem gesonderten Artikel beleuchtet.