Bürgermeisterwahl in Rutesheim: Von Riederich nach Rutesheim – Tobias Pokrop prescht selbstbewusst voran

Bei der Rutesheimer Bürgermeisterwahl am 8. Februar hofft Tobias Pokrop, Verwaltungschef aus Riederich (Kreis Reutlingen), auf die meisten Stimmen. Wie er die Wähler überzeugen will.
Tobias Pokrop möchte Bürgermeister im mehr als 11 200 Einwohner zählenden Rutesheim werden. Für den 48-Jährigen wäre das, sollte er am 8. Februar oder bei der Stichwahl zwei Wochen später von den Bürgerinnen und Bürgern gewählt werden, ein weiterer konsequenter Schritt in seiner beruflichen Laufbahn. „Es war jetzt ein guter Zeitpunkt zu überlegen, eine neue Herausforderung anzunehmen“, sagt er.