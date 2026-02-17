Bürgermeisterwahl in Rutesheim: Mit klarem Vorsprung in Stichwahl – Kritik aus der Heimat kontert Pokrop

Tobias Pokrop verpasste knapp die absolute Mehrheit im ersten Wahlgang in Rutesheim. Aus seiner aktuellen Wirkungsstätte Riederich kommen auch kritische Töne. Was steckt dahinter?
Nach der Bürgermeisterwahl ist vor der Stichwahl. Weil kein Bewerber um das Amt der Rutesheimer Verwaltungsspitze am 8. Februar die absolute Mehrheit erreichen konnte, sind die Bürgerinnen und Bürger der Stadt aufgefordert, am 22. Februar erneut ihre Stimme abzugeben. Die beiden Finalisten sind Tobias Pokrop und Bettina Beck. Der amtierende Bürgermeister von Riederich im Kreis Reutlingen hatte im ersten Anlauf 2429 Stimmen und damit 49 Prozent erhalten. Er ließ seine direkte Konkurrentin Bettina Beck, die Finanzdezernentin des Kreises Ludwigsburg, deutlich zurück (1526 Stimmen/30,8 Prozent). Für beide heißt es, weiter die Werbetrommel in eigener Sache zu rühren. Wie Tobias Pokrop das macht, erklären wir hier. Die Situation der zweiten Kandidatin Bettina Beck beleuchten wir in einem gesonderten Artikel.