Bürgermeisterwahl in Rutesheim: Ein Bürgermeister-Kandidat, der lieber nicht mit der Zeitung spricht

Auch Alexander Fischer drängt es an die Rathausspitze in Rutesheim. Der 49-Jährige möchte im Wahlkampf auf direkte Begegnungen mit den Menschen setzen.
Gewählt wird am 8. Februar in Rutesheim. Alexander Fischer hat bereits im November 2025 als Erster seinen Hut in den Ring geworfen und kandidiert neben Bettina Beck und Tobias Pokrop für das Amt des Bürgermeisters in Rutesheim. Einen persönlichen Gesprächstermin mit unserer Redaktion während des Wahlkampfes hat der 49-jährige Fischer „nach reiflicher Überlegung“ abgelehnt.