Wenn am 8. Februar eine neue Verwaltungsspitze gewählt wird, möchte die Böblingerin, verwurzelt in der Region, auch mit Verwaltungserfahrung überzeugen. Sie hat konkrete Ideen.
Die Entscheidung, für das Amt der Bürgermeisterin in Rutesheim zu kandidieren, hat Bettina Beck vor Weihnachten, genau am 13. Dezember des vergangenen Jahres, getroffen. Nicht einfach aus dem Bauch heraus, sondern nach sorgfältiger Abwägung. Geholfen bei diesem Prozess hätten ihr auch einige Gespräche, unter anderem mit Rutesheimer Gemeinderäten. Offiziell wird sie von den beiden stärksten Gemeinderatsfraktionen, der Bürgerlichen Wählervereinigung (BWV) und den Unabhängigen Bürgern Rutesheim (UBR), unterstützt. „Für mich war klar, ich trete nur an, wenn ich überzeugt bin, dass die Gemeinde und ich zusammenpassen und insbesondere auch die Arbeit mit dem Gemeinderat gut funktionieren wird“, sagt die 56-Jährige. Sie ist seit gut 30 Jahren in der öffentlichen Verwaltung tätig.