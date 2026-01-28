In der Rutesheimer Bühlhalle haben sich drei Kandidaten für das Amt des Verwaltungschefs vorgestellt. Mit unterschiedlichen Profilen kämpfen sie um Stimmen am 8. Februar.
Die Rutesheimer Bürgerinnen und Bürger haben am 8. Februar die Wahl: Mit ihrem Kreuzchen bestimmen sie, wer die kommenden acht Jahre an der Verwaltungsspitze die Geschicke der Stadt lenken wird. Alexander Fischer, Bettina Beck und Tobias Pokrop haben ihren Hut in den Ring geworfen. Sie stellten sich am Dienstagabend in der Rutesheimer Bühlhalle bei einer ersten offiziellen städtischen Veranstaltung vor. Die zweite Runde folgt an diesem Donnerstag, 29. Januar, um 19 Uhr in der Gemeindehalle Perouse.