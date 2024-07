Bürgermeisterwahl in Renningen: Startschuss für das Bewerbungsverfahren

Bürgermeisterwahl in Renningen

1 Für die Renninger Bürgermeisterwahl im Oktober ist die bis zum 17. September laufende Bewerbungsfrist gestartet. Foto: Simon Granville

Die Bürgermeisterwahl in Renningen findet am Sonntag, den 13. Oktober statt. Bewerber können bis spätestens 17. September ihre Unterlagen einreichen.











Link kopiert



Nach insgesamt 24 Jahren als Rathauschef hat Wolfgang Faißt (Freie Wähler) bereits Anfang des Jahres mitgeteilt, nicht mehr für das Amt des Bürgermeisters in Renningen zu kandidieren. Am 30. November endet seine dritte Amtszeit. Bei der am 13. Oktober stattfindenden Wahl wird daher ein neues Oberhaupt für die 18 500 Einwohner zählende Stadt gesucht.