Bürgermeisterwahl in Renningen: Die frühe Bewerbung als Schlüssel zum Wahlsieg

Bürgermeisterwahl in Renningen

1 Der langjährige Amtsinhaber Wolfgang Faißt gratuliert seiner Nachfolgerin Melanie Hettmer zum Wahlsieg. Foto: Simon Granville

Mit 92,93 Prozent der Stimmen ist Melanie Hettmer zur neuen Bürgermeisterin in Renningen gewählt worden. Im Gespräch erzählt die 47-Jährige davon, wie Sie den Wahlkampf erlebt hat und warum es für sie so wichtig gewesen ist, ihre Bewerbung früh einzureichen.











Dank breiter Unterstützung der Parteien aus dem Renninger Gemeinderat ging Melanie Hettmer als Favoritin in die Bürgermeisterwahl. Dass sie mit fast 93 Prozent der Stimmen so deutlich gewinnen würde, war nicht abzusehen. Wichtig für ihre eigene Bewerbung sei gewesen, dass sie ihre Kandidatur so früh bekannt gegeben hat – und damit eventuell andere potenzielle Kandidaten von einer Bewerbung abgebracht hat.