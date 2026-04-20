Bürgermeisterwahl in Remshalden: Für Wahlsieger Latzel war die Nacht sehr kurz – Mitleid mit Amtsinhaber Molt

Die von fast allen erwartete Stichwahl fällt aus. Stattdessen wird der 46-jährige Kevin Latzel auf Anhieb mit 51,6 Prozent der Stimmen zum neuen Bürgermeister in Remshalden gekürt.
Am Tag nach seinem Wahltriumph ist Kevin Latzel zwar noch etwas gerädert vom wenigen Schlaf in der „kurzen Nacht“, doch von der Euphorie des Vorabends ist beim Telefongespräch mit ihm immer noch einiges zu spüren: Bei der Bürgermeisterwahl in Remshalden (Rems-Murr-Kreis) hat er mit 51,6 Prozent gleich im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit und somit den Chefsessel erobert. Der Amtsinhaber Reinhard Molt hingegen kam auf magere 15,5 Prozent.