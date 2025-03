Bürgermeisterwahl in Pleidelsheim: Schon zwei Kandidaten wollen Ralf Trettner nachfolgen

Kurz nach dem Start der Bewerbungsfrist um das Bürgermeisteramt in Pleidelsheim (Kreis Ludwigsburg) haben bereits zwei Interessenten ihren Hut in den Ring geworfen. Der Amtsinhaber tritt nicht mehr an.

Das Bürgermeisteramt in Pleidelsheim könnte künftig eine Frau bekleiden. Oder wie bisher ein Mann. Kurz nach Beginn der Bewerbungsfrist haben sowohl Sabrina Lee, die in Pleidelsheim lebt, als auch Georg Zimmer, der in Freiberg am Neckar wohnt, ihre Unterlagen eingereicht. Amtsinhaber Ralf Trettner tritt nach 24-jähriger Amtszeit nicht zur Wiederwahl an.

Sabrina Lee, 1987 geboren, hat an der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Kehl Public Management studiert, darüber hinaus Management und Wirtschaftsrecht an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen. Berufsbegleitend promovierte sie im Bereich öffentliche Wirtschaft und trägt seit 2024 einen Doktortitel. Ihren Nachnamen verdankt sie ihrem Großvater väterlicherseits – er war in den 1950er Jahren als US-amerikanischer Soldat in Stuttgart stationiert. Aktuell leitet sie das Haupt-, Personal- und Ordnungsamt in Tamm. Im vergangenen Jahr wurde sie zur ehrenamtlichen Richterin beim Verwaltungsgericht Stuttgart ernannt.

Lesen Sie auch

Und was hat sie sich für Pleidelsheim vorgenommen, falls sich die Bürger bei der Wahl am 1. Juni oder gegebenenfalls bei einer Stichwahl für sie entscheiden? Eine ihrer Herzensangelegenheiten, so Lee, sei die Förderung der Bildung und einer verlässlichen und bedarfsgerechten Betreuung von Kindern. Die Jugend möchte sie in kommunalpolitische Themen einbinden und mit ihnen Angebote für Jugendliche erarbeiten. Außerdem will sie den Zusammenhalt zwischen den Generationen stärken – über Begegnungsorte oder eine Ehrenamtsbörse. Stichwort Ehrenamt: Auch das möchte sie fördern, ebenso wie die Vereine.

Mehrere Termine fürs Kennenlernen

Im Blick hat sie die Gemeindefinanzen, die gestärkt werden sollen. Weitere Ziele sind das Vorantreiben der Digitalisierung in der Verwaltung und der Breitbandausbau, die Förderung von Handel und Wirtschaft, die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum, eine Verbesserung der Verkehrssituation sowie eine klimaneutrale Verwaltung.

Kennenlernen kann man Lee nicht nur bei der Kandidatenvorstellung am 22. Mai, sondern auch beim Süwag-Lauf am 15. März, bei der Markungsputzede am 22. März und bei der DRK-Blutspendeaktion am 4. April.

Ralf Trettner hört nach 24 Jahren als Bürgermeister auf. Foto: avanti

Mit Expertise in Sachen Verwaltung kann auch Georg Zimmer aufwarten. Der 28-Jährige hat ebenfalls Public Management an der Hochschule für öffentliche Verwaltung studiert und leitet das Amt für Liegenschaften, Bau und Technik in Ingersheim. Begonnen hatte er dort als Sachgebietsleiter für Bauordnung und Bauleitplanung. Er setzt auf Bürgernähe, Kommunikation und Transparenz. Ihm sei wichtig, dass Entscheidungen nicht über die Köpfe der Menschen hinweg getroffen werden, sondern mit ihnen. Deshalb werde er nicht nur im Wahlkampf das Gespräch suchen, sondern möchte, falls er gewählt wird, als Bürgermeister eine Kultur der Offenheit und Mitbestimmung fördern. Die Anliegen, Ideen und Vorschläge der Bürger sollen aktiv in die Gemeindepolitik einfließen.

Bürgerbeteiligung geplant

Pleidelsheim hat aus Sicht von Zimmer großes Potenzial, das er weiter entwickeln möchte. Konkret nennt er die Sicherung der Nahversorgung, moderne und flexible Bildungs- und Betreuungsangebote, die Sicherung der Haushaltsstabilität durch klare Prioritäten bei Investitionen, die kommunale Wärmeplanung und den Ausbau der Nahwärme, um Klimaschutz und Energiewende voranzubringen. Außerdem will er die Gemeinschaft im Ort stärken und einbinden.

Sein Ziel, so Zimmer, sei es, in Zeiten überbordender Bürokratie pragmatische Lösungen zu finden und Projekte effizient zu ermöglichen. Im Wahlkampf möchte er Beteiligungsformate anbieten, um die Anliegen der Pleidelsheimer einzubeziehen.