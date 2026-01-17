Bürgermeisterwahl in Otterbach: „Nicht-Kandidat“ will Rathauschef werden

Wegen eines Fehlers in seiner Wahlwerbung hatte Johannes Herrmann seine Kandidatur für das Bürgermeisteramt in Ottenbach zurückgezogen.
Bei ihrer Suche nach einem geeigneten Bürgermeister für Ottenbach hatten die Besucherinnen und Besucher in der Gemeindehalle zahlreiche Fragen an die vier Bewerber, die sich bei der Kandidatenvorstellung präsentiert haben. Max Göschel, Florin Joos, Heiko Hudler und Axel Raisch wurden um Antworten zu vielen Themen wie Pflege, Ärzteversorgung, Busanbindung und Hochwasserschutz gebeten. Die Kandidaten wurden auch nach ihren Kompetenzen, eine Gemeindeverwaltung zu leiten, gefragt. Dieses Thema hat inzwischen eine neue Dynamik in Ottenbach erhalten, weil nun ein Bewerber im Spiel ist, der zwar kein offizieller Kandidat ist, aber durchaus Bürgermeister werden möchte, wie er beim einem Telefonat bestätigt.