Bürgermeisterwahl in Leutenbach

1 Jürgen Kiesl blickt seiner vierten Amtszeit entgegen. Foto: StZ/Weingand

Der alte ist wieder der Neue: Der Amtsinhaber erhält bei der Bürgermeisterwahl in Leutenbach 94,4 Prozent der Stimmen.









Der Leutenbacher Rathauschef Jürgen Kiesel kann erwartungsgemäß in seine vierte Amtsperiode starten. Bei der Wahl am Sonntag setzte sich der Amtsinhaber mit 94,4 Prozent der abgegebenen Stimmen deutlich gegen seinen einzigen Konkurrenten, Jürgen Metzner, durch. Für den 61-jährigen Inhaber eines Abschleppunternehmens aus Rudersberg stimmten 4,7 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 34,5 Prozent. Der 57-jährige Kiesl war 1999 im Alter von 33 Jahren erstmals zum Bürgermeister in Leutenbach gewählt worden. Zuvor war er unter der Ägide von Manfred Rommel als Referent des Stuttgarter Ordnungsbürgermeisters Jürgen Beck tätig gewesen.

Klimawende im Fokus

Im von beiden Seiten eher zurückhaltend geführten Wahlkampf hatte Kiesl bekräftigt, auch nach 24 Jahren als Bürgermeister von Leutenbach noch hoch motiviert zu sein, an einer „lebenswerten Ortsentwicklung in allen drei Orten“ der Gemeinde weiterzuarbeiten. Der Zusammenhalt dort sei „hervorragend“, nun gelte es insbesondere in Sachen Klimawende noch weiter voranzukommen.

Sein Mitbewerber Jürgen Metzner hatte seine Chancen realistisch eingeschätzt. Natürlich wäre es eine absolute Sensation, wenn er einen etablierten Schultes wie Jürgen Kiesl aus dem Sattel werfen würde, räumte er gegenüber unserer Zeitung ein. Aber einen Versuch sei es allemal Wert.