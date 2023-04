Eine Frau will an die Stadtspitze

In Korntal-Münchingen hat Katrin Hiller ihre Bewerbung für den zweiten Wahlgang eingereicht. Warum jetzt?









Nun ist es doch noch passiert: Auch eine Frau will es an die Spitze von Korntal-Münchingen schaffen. Katrin Hiller hat am Mittwochnachmittag bei der Stadtverwaltung ihre Bewerbung für das Bürgermeisteramt abgegeben. Die Korntal-Münchingerin war bis Redaktionsschluss für ein Gespräch leider nicht zu erreichen. Katrin Hiller ist Pressereferentin beim CDU-Stadtverband Korntal und sitzt im Beirat des Freundeskreises der Stadtbücherei. Unter anderem engagiert sie sich auch in der Frauen-Union Kreis Ludwigsburg.

Auf ihrer Facebook-Seite kommentieren die Nutzerinnen und Nutzer ihre Kandidatur fleißig. Dort antwortet Katrin Hiller, geboren anno 1975, auf die Frage, warum sie sich jetzt erst aus der Deckung wagt: „Ich habe Anfang März schon drüber nachgedacht, hatte dann aber die Hoffnung, dass es einer der Kandidaten schon in meinem Sinne richten wird. Jetzt weiß ich, dass das nicht der Fall sein wird. Wenn ich will, dass es in den nächsten acht Jahren in Korntal-Münchingen so läuft, wie ich mir das vorstelle, dann muss ich das wohl oder übel selbst machen. Das war meine Erkenntnis der letzten zwei Monate.“ Auch ist zu lesen, sie wolle eine Stimme für die Frauen und Kinder in der Stadt.

Mindestens vier sind im Rennen

Weil bei der Bürgermeisterwahl am 23. April kein Kandidat mehr als 50 Prozent der Stimmen erhalten hat, ist am 14. Mai eine Neuwahl. Der Gemeindewahlausschuss tagte am Mittwoch um 18.30 Uhr, nach Redaktionsschluss. Bis dato nannte die Stadt offiziell weder Namen noch Anzahl der Bewerber. Weiterhin kandidieren Alexander Noak und Matthias Groh. Dauerkandidat Ulrich Raisch gab auf Facebook bekannt, dass er seine Bewerbung aufrechterhalte.