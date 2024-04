1 Ronald Scholz, der neue Köngener Schultes. Foto: /privat

Bei der Bürgermeisterwahl in Köngen hat Ronald Scholz bereits im ersten Wahlgang das Rennen gemacht. Der frühere Pfarrer wird Nachfolger von Otto Ruppaner.











Link kopiert



Eine Sensation war es zwar nicht, eine Überraschung aber vielleicht schon: Bereits im ersten Wahlgang konnte der frühere Köngener Pfarrer Ronald Scholz bei der Bürgermeisterwahl am Sonntag die absolute Mehrheit der Stimmen erringen, sodass am 5. Mai keine Stichwahl mehr erforderlich ist. Der 44-Jährige war zwar als Favorit ins Rennen gegangen. Dass er bei insgesamt acht Kandidaten aber in der ersten Runde 68,7 Prozent holen und einen Start-Ziel-Sieg landen würde, war nicht unbedingt zu erwarten.