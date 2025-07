Thomas Schäfer will Bürgermeister bleiben

Bürgermeisterwahl in Hemmingen

1 Beim Neujahrsempfang hatte Thomas Schäfer durch die Blume bekannt gegeben, dass er als Bürgermeister erneut kandidieren wolle. Foto: Simon Granville

Nun ist es offiziell: Der 43-Jährige hat im Gemeinderat verkündet, dass er eine dritte Amtszeit anstrebt. Was bewegt Thomas Schäfer zu dieser Entscheidung?











Link kopiert



Sein Hinweis beim Neujahrsempfang, sagt Hemmingens Bürgermeister Thomas Schäfer (CDU), sei vielleicht ein wenig verklausuliert gewesen. In der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend fand der 43-Jährige dafür umso klarere Worte, um mitzuteilen, dass er Rathauschef bleiben will.