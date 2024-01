Bürgermeisterwahl in Großerlach: Die absolute Mehrheit ganz knapp verfehlt

Bürgermeisterwahl in Großerlach

Der Bürgermeisterkandidat Kevin Dispan kommt in Großerlach (Rems-Murr-Kreis) auf 49,5 Prozent der Stimmen. Nun gibt es am 18. Februar einen zweiten Wahlgang.











Denkbar knapp hat bei der Bürgermeisterwahl in der Gemeinde Großerlach der Kandidat Kevin Dispan am Sonntag die benötigte absolute Mehrheit verfehlt: Dispan kam auf 49,5 Prozent der Stimmen – weshalb in der Kommune nun ein zweiter Wahlgang vonnöten ist. Dabei wird es eine Stichwahl zwischen Kevin Dispan und dem Kandidaten mit dem zweithöchsten Stimmanteil, Melih Göksu, geben. der 33-Jährige erzielte 34,4 Prozent.