Weissacher Ex-Schultes will Brenner beerben

Bürgermeisterwahl in Gerlingen

1 Reinhard Riesch tritt am 1. Dezember zur Wahl in Gerlingen an. Foto: factum/Andreas Weise

Reinhard Riesch kandidiert für das Amt des Bürgermeisters in Gerlingen. Der Agraringenieur ist im Nachbarort groß geworden und war kurze Zeit Bürgermeister in Weissach. Dort war er an einem korrupten System gescheitert.









Gerlingen - Ein Heimerdinger zog einst aus, um in Hemmingen Schultes zu werden. Ein zweiter Heimerdinger, Reinhard Riesch, will nun – wie Thomas Schäfer – ebenfalls Rathauschef werden, nämlich in Gerlingen. Der Mann weiß um die Befindlichkeiten der beiden Orte, aber sie sind für ihn nicht groß der Rede wert. „Wir sind Nachbarn. Und nachbarschaftliche Beziehungen sind nie spannungsfrei“, sagt er nur. Er sagt das ruhig, mit derselben Ruhe vertritt er allerdings auch seine Positionen: „Ich bin nicht hergekommen, um einen zweiten Autobahnanschluss zu planen“, sagt er zum Beispiel. Der zweite Autobahnanschluss – von Ditzingen gewünscht, von Gerlingen strikt abgelehnt – hatte heftige Diskussionen zwischen den Nachbarn zur Folge.