1 Strahlender Gewinner: Thomas Riesch mit seiner Frau Carolin in der Villa Schwalbenhof. Foto: Stefanie Schlecht

Der Bürgermeister von Gärtringen wird am Sonntag klar bestätigt und geht in seine zweite Amtszeit. Die Wahlbeteiligung liegt bei 30 Prozent.









Ob es am klaren Wahlergebnis lag oder an seinem kleinen Sohn Carl, den er auf dem Arm hielt? Thomas Riesch lächelte jedenfalls selig, als er gemeinsam mit seiner Frau Carolin und dem Nachwuchs die vielen Glückwünsche aus der Runde entgegennahm. Am Sonntagabend hatten sich in der Villa Schwalbenhof zahlreiche CDU-Freunde, Kollegen und Gäste zusammengefunden, um mit Thomas Riesch auf seinen Wahlsieg anzustoßen.