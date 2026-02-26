Bürgermeisterwahl in Friolzheim: Sitran Sidar Senol fordert den Amtsinhaber heraus

Die 34-Jährige bewirbt sich als Bürgermeisterin in Friolzheim. Sie hat klare Vorstellungen, setzt auf Transparenz – hat aber keine Zeit für ein Gespräch mit unserer Redaktion.

Sie war die Erste, die zu Beginn der Bewerbungsfrist um das Amt des Bürgermeisters oder der Bürgermeisterin von Friolzheim ihre Unterlagen in den Briefkasten am Rathaus eingeworfen hat. Sitran Sidar Senol hat ein Ziel vor Augen: Sie möchte Verantwortung übernehmen und den Ort gemeinsam mit den Menschen weiterentwickeln, wie sie auf Anfrage schriftlich mitteilt.

Für ein persönliches Gespräch mit unserer Redaktion habe die „viel beschäftigte“ 34-Jährige, die als Beruf Fachwirtin im Erziehungswesen und als Tätigkeit Kita-Leiterin, Inhaberin von zwei Bildungszentren mit einem Standort ihres Unternehmens auch in Friolzheim, angibt, keine Zeit, wie sie mitteilt.

Sitran Sidar Senol lebt seit 2016 in Friolzheim, sie habe auch schon einen großen Teil ihrer Jugend dort verbracht, teilt sie mit. Ihre Kinder besuchten den örtlichen Kindergarten, wo sie selbst zweite Vorsitzende des Gesamtelternbeirats sei. Friolzheim sei für sie weit mehr als ein Wohnort. „Es ist Lebensmittelpunkt und Zukunftsort für meine Familie.“

Bürger wünschten sich „mehr Transparenz, Dialog und aktive Mitgestaltung“

Sie habe viele Gespräche mit Bürgerinnen und Bürgern sowie örtlichen Unternehmen geführt. Diese hätten ihr deutlich gemacht, welches Potenzial in Friolzheim stecke, „aber auch, wo sich Menschen mehr Transparenz, Dialog und aktive Mitgestaltung wünschen“, erklärt Senol.

Transparenz ist ein Begriff, der bei der Bewerberin öfter auftaucht, beispielsweise in ihrem umfangreichen Wahlprogramm auf ihrer Homepage, aber auch auf die Frage, welche Themen und Projekte sie als Bürgermeisterin aufgreifen wolle. „Große Projekte müssen offen kommuniziert und nachvollziehbar geplant werden. Vertrauen entsteht durch Transparenz.“

Für Familien will Sitran Sidar Senol ein Spiel- und Begegnungsareal schaffen

Priorität hat für sie die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger. Handlungsbedarf sieht sie besonders bei den Ein- und Ausfahrten im Ort sowie auf den Schulwegen. Ihr Ziel sei es, eventuell mit festen Geschwindigkeitsmessanlagen oder anderen verkehrsberuhigenden Maßnahmen das Tempo zu reduzieren, um die Kinder besser zu schützen. Außerdem möchte sie unter dem Stichwort „familienfreundliche Infrastruktur“ ein modernes, attraktives Spiel- und Begegnungsareal für Familien schaffen, ohne allerdings konkreter zu werden.

Auch die Zukunft der Festhalle als „Herzstück unseres Gemeindelebens“ hat sie im Blick. „Hier möchte ich gemeinsam mit Gemeinderat und Bürgerschaft klären, ob eine umfassende Sanierung oder ein Neubau die nachhaltigere Lösung für die kommenden Jahrzehnte ist.“

Was versteht die Kandidatin unter „klarer wirtschaftlicher Vision“?

Unter dem Stichwort Wirtschaft hält Senol eine „klare und vorausschauende Gewerbeflächenstrategie“ für zentral. „Unsere bestehenden Unternehmen brauchen Entwicklungsperspektiven. Gleichzeitig müssen wir unsere hervorragende Lage nutzen, um neue Betriebe anzusprechen und unsere Einnahmen langfristig zu sichern“, lautet ihr Statement. Schließlich habe Friolzheim durch die hervorragende Lage an der Autobahn 8 einen großen Standortvorteil. Es gelte, die ortsansässigen Unternehmen zu stärken und ihnen Entwicklungsperspektiven zu bieten. Dafür brauche es eine vorausschauende Gewerbeflächenstrategie, eine enge Zusammenarbeit mit den Unternehmen und „eine klare wirtschaftliche Vision“.

Ihr Ziel sei „eine sichere, wirtschaftlich stabile und generationengerechte Gemeinde“, fasst Sitran Sidar Senol ihre Vorstellungen zusammen.

Ihre Bewerbung stehe in keinem Zusammenhang mit Differenzen, die sie 2024 im Zusammenhang mit ihrer Bewerbung um einen Laden in der Ortsmitte mit der Verwaltung beziehungsweise Bürgermeister Seiß gehabt habe, teils sie auf Nachfrage mit. Dieses Thema sei abgeschlossen.

Öffentliche Vorstellung der beiden Kandidaten in Friolzheim

Sitran Sidar Senol tritt im Wettbewerb um das Bürgermeisteramt in Friolzheim gegen Amtsinhaber Michael Seiß an. Der 57-Jährige ist seit 24 Jahren „Oberhaupt dieser großartigen Gemeinde“, wie er sich in seinem Wahlprospekt bezeichnet. Er strebt eine vierte Amtszeit an.

Die Bürgermeisterwahl findet am 8. März zeitgleich mit der Landtagswahl statt. Zuvor stellen sich Sitran Sidar Senol und Michael Seiß am Freitag, 27. Februar, von 19 Uhr an in der Festhalle von Friolzheim öffentlich vor.