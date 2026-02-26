Bürgermeisterwahl in Friolzheim: Sitran Sidar Senol fordert den Amtsinhaber heraus

Die 34-Jährige bewirbt sich als Bürgermeisterin in Friolzheim. Sie hat klare Vorstellungen, setzt auf Transparenz – hat aber keine Zeit für ein Gespräch mit unserer Redaktion.
Sie war die Erste, die zu Beginn der Bewerbungsfrist um das Amt des Bürgermeisters oder der Bürgermeisterin von Friolzheim ihre Unterlagen in den Briefkasten am Rathaus eingeworfen hat. Sitran Sidar Senol hat ein Ziel vor Augen: Sie möchte Verantwortung übernehmen und den Ort gemeinsam mit den Menschen weiterentwickeln, wie sie auf Anfrage schriftlich mitteilt.