Bürgermeisterwahl in Friolzheim: Michael Seiß gewinnt Wahl und geht in die vierte Amtszeit

Der Friolzheimer Rathauschef gewinnt die Wahl mit 60,2 Prozent. Herausforderin Sitran Senol kommt auf 36,5 Prozent.
Die Friolzheimer haben am Sonntag nicht nur ihre Stimmen für die Landtagswahl abgegeben, sondern mit ihrem Votum auch entschieden, wer im Rathaus künftig das Sagen haben wird. Und nachdem erst die Landtagswahl ausgezählt wurde, mussten die rund 30 Gäste im Friolzheimer Rathaus geduldig warten. Am Ende blieb die große Überraschung aus: Amtsinhaber Michael Seiß geht im Mai in eine vierte Amtszeit.