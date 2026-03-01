Die Bewerber um das Bürgermeisteramt in Friolzheim, Amtsinhaber Michael Seiß und Herausforderin Sitran Sidar Senol, stellen sich vor. Inhaltliche Übereinstimmungen werden deutlich.
Aus dem Rathaus hatte Eberhard Enz, Hauptamtsleiter in Friolzheim, die große Amtsglocke in die Turn- und Festhalle mitgebracht. Eigentlich sollte sie das Ende der jeweils 20-minütigen Redezeit der Bürgermeisterkandidaten Sitran Sidar Senol und Michael Seiß einläuten. Doch weil die beiden früher mit ihren Ausführungen zu ihrer Person und ihren Gedanken und Plänen für Friolzheim fertig waren, musste sie nicht eingesetzt werden.