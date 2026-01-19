Bürgermeisterwahl in Eschenbach: Fusion im Kreis Göppingen? – Kandidat bringt „Stadt Voralb“ ins Gespräch

Vor der Bürgermeisterwahl in Eschenbach im Kreis Göppingen plädiert Patrick John Coleman für eine Fusion mit Heiningen. Simone Staib will Betriebe in den Blick rücken.
Einen Livestream hatte die Gemeinde Eschenbach für die Kandidatenvorstellung zur Bürgermeisterwahl nicht bestellt. „Wir haben ein paar Euro gespart“, sagte der scheidende Bürgermeister Thomas Schubert und führte die große Resonanz in der Technotherm-Halle auch darauf zurück, dass man das Ereignis nicht von zuhause aus mitverfolgen konnte. Die Halle war voll. Begrüßen konnte Schubert unter 320 Zuhörern auch Matthias Kreuzinger, seinen Heininger Amtskollegen. Er nutzte dies für eine humorige Bemerkung: Der Kollege sei natürlich interessiert, „wer über ihm regieren wird“ – das Rathaus Eschenbach liegt ja höher.