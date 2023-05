1 Carsten Willing, Michael Kara, Daniel Frenzel, Ulrich Raisch und Andreas Hildebrand wollen den Eberdinger Bürgermeister Peter Schäfer beerben. Foto: Simon Granville

Sechs Kandidaten wollen Schultes in Eberdingen werden, einer ist beim Wahlkampf aber gar nicht präsent. Und eines der Themen, das sie am meisten beschäftigt, spielt in der Nachbarkommune.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











„In Vaihingen hond’ se ja au oin kriagt“, kommentiert ein Mann in den mittleren Reihen halblaut. Den sie in Vaihingen gekriegt haben, das ist Uwe Skrzypek, seit Kurzem Oberbürgermeister der Großen Kreisstadt – und Quereinsteiger. Der Kommentar bezieht sich auf eine Publikumsfrage an Daniel Frenzel und Andreas Hildebrand: Woher sie das Selbstbewusstsein nähmen, ohne Verwaltungshintergrund anzutreten? Daniel Frenzel führt das betriebswirtschaftliche Studium ins Feld, das er nach mehreren Ausbildungs- und Berufsetappen absolvierte. Andreas Hildebrand sagt: „Mit Anfang 30 ist es noch gut möglich, sich in gewisse Dinge einzuarbeiten. Ob bei einem Unternehmen oder in der Kommune: Beim Verwalten gibt es Parallelen. Und wir haben Amtsleiter, die ihre Themen beherrschen.“