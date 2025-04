Bürgermeisterwahl in Deckenpfronn entschieden: Dennis Mews holt absolute Mehrheit

Die Bürgerinnen und Bürger der kleinsten Gemeinde im Landkreis Böblingen (rund 3300 Einwohner) haben gewählt: Dennis Mews hat auf Anhieb gewonnen. Der 40-Jährige holte laut der amtlichen Meldung aus dem Rathaus 89 Prozent der Stimmen. Damit wird kein zweiter Wahlgang benötigt. Die Wahlbeteiligung lag bei 59,6 Prozent. Auf Platz zwei kam der 29-jährige René Weißenberger mit 6,8 Prozent, Reinhard Ernst Riesch landete mit 1,8 Prozent auf Platz drei.

Dennis Mews ist hauptberuflicher Ortsvorsteher von Zizishausen und Reudern im Landkreis Esslingen und hat zudem mehrere Jahre in leitender Position in der Stadtkämmerei Filderstadt gearbeitet. Der Wirtschaftsjurist hatte sich bereits 2019 in Schlaitdorf (Kreis Esslingen) und 2020 in Steinenbronn auf den Bürgermeisterposten beworben – jeweils erfolglos. Dieses Mal lief das anders. Mit 1400 Stimmen lag er uneinholbar vor den anderen Kandidaten.

Herzlich begrüßt wird Dennis Mews (rechts) bereits von seiner neuen Gemeinde – und auch René Weißenberger gratuliert dem neuen Rathauschef, der seinen überragenden Sieg wohl noch nicht ganz glauben mag. Foto: Käthe Ruess

„Das Ergebnis ist überwältigend für mich“, sagte Dennis Mews. Der 40-Jährige dankte nicht nur seinem Vorgänger Daniel Gött und dessen Vorgänger Winfried Kuppler – die stets ansprechbar gewesen seien, wenn er – der Ortsfremde – Fragen hatte. Nicht zuletzt dankte der sichtlich überwältigte neue Bürgermeister dem gesamten Rathausteam, das ihn ebenso bei inhaltlichen Fragen unterstützt habe. Und schlussendlich kam dieses Lob von allen drei Kandidaten: Der Wahlkampf sei sehr fair und auf Augenhöhe gewesen.

Martin Wuttke, Erster Landesbeamte im Kreis Böblingen, freute sich ebenso für den frischgebackenen Rathauschef: „Ein solches Wahlergebnis bedeutet ganz viel Rückenwind“, sagte er und gratulierte vonseiten des Landkreises.

Für Dennis Mews geht der Ernst im Rathaus am 5. Juli los – dann beginnt seine Amtszeit.

Daniel Gött war nach 16 Jahren als Bürgermeister von Deckenpfronn aus gesundheitlichen Gründen nicht erneut angetreten. Vor einem Jahr hatte er einen Schlaganfall erlitten und unterzog sich im Sommer zudem einer Herzoperation. Der 43-Jährige erholte sich zwar gut, „aber es reicht nicht ganz, um wieder vollständig Bürgermeister zu sein“, hatte Gött erklärt, als er seinen Rückzug Anfang November bekannt gab.