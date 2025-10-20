Bürgermeisterwahl in Altbach: Der Herausforderer gewinnt

188 Stimmen entscheiden die Bürgermeisterwahl in Altbach zugunsten von Sebastian Flörchinger.
Die erste Reaktion? Erleichterung. Die vergangenen Wochen des Wahlkampfes waren anstrengend, erinnert sich Sebastian Flörchinger kurz vor der Verkündung des vorläufigen amtlichen Wahlergebnisses im großen Ratssaal des Altbacher Rathauses. Der Herausforderer von Bürgermeister Martin Funk hat früh seinen Hut in den Ring geworfen und neben dem Beruf bei einem Automobilhersteller einen engagierten Wahlkampf betrieben. Am Ende stimmten mehr als 54 Prozent der Wählerinnen und Wähler für ihn. Mitte Januar wird er nun die Amtsgeschäfte im Rathaus übernehmen. Dass ihm das gelungen ist, scheint er am Wahlabend selbst noch gar nicht richtig fassen zu können. „Ich muss es erst mal sacken lassen“, sagt er.