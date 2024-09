Bürgermeisterwahl in Aidlingen: Helena Österle gewinnt knapp in Aidlingen

1 Die künftige Bürgermeisterin von Aidlingen: Helena Österle Foto: /Stefanie Schlecht/Archiv

Bei der Bürgermeisterwahl in Aidlingen hat es eine denkbar knappe Entscheidung gegeben: Mit 52,5 Prozent der Stimmen wurde Helena Österle zur Nachfolgerin von Ekkehard Fauth gewählt.











Link kopiert



Bei der Bürgermeisterwahl in Aidlingen hat es eine denkbar knappe Entscheidung gegeben: Helena Österle (CDU) setzte sich an diesem Sonntag mit 52,5 Prozent der Stimmen gegen Marc Weidel (CDU) durch. In absoluten Zahlen bedeutet das: 2196 der Wähler in Aidlingen haben für die 46-Jährige Verwaltungswirtin aus Nagold als Bürgermeisterin gestimmt.