Wenn am 8. Februar die Rutesheimer eine neue Rathausspitze wählen, treten Alexander Fischer, Bettina Beck und Tobias Pokrop an. Ein vierter Bewerber wurde aber nicht zugelassen.
Am Sonntag, 8. Februar, wählen die Rutesheimer eine neue Bürgermeisterin oder einen neuen Bürgermeister. Der Bewerbungsschluss für mögliche Kandidaten war am Montag um 18 Uhr. Gleich im Anschluss tagte der Wahlausschuss, er prüfte die vier eingegangenen Bewerbungen und ließ am Ende drei Interessenten, die das Amt der Rutesheimer Verwaltungsspitze anstreben, zu. Die amtierende Bürgermeisterin Susanne Widmaier tritt aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr an.