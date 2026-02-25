In Friolzheim wird am 8. März nicht nur für den Landtag gewählt. Michael Seiß möchte Bürgermeister bleiben, er hat eine Mitbewerberin. Der Ort steht vor einigen Herausforderungen.
Am 8. März wählen die Bürgerinnen und Bürger in Friolzheim im Enzkreis nicht nur ein neues Landesparlament, sondern mit einem zweiten Stimmzettel einen neuen Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin. Neben dem Stelleninhaber Michael Seiß kandidiert auch die Friolzheimerin Sitran Sidar Senol für dieses Amt in der rund 4100 Einwohner zählenden Gemeinde.